vigili del fuoco al lavoro

Un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra il km 322 e il km 336,500, per un incendio nel territorio di Ragusa. Il traffico è stato deviato per consentire ai Vigili del fuoco di arginare l’azione delle fiamme. Sul posto le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, “per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall‘Anas.