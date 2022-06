in azione un mezzo aereo della forestale

Un incendio è scoppiato nella zona A della Riserva naturale orientata di Cavagrande del Cassibile, a sud di Siracusa.

Forestale al lavoro

Al lavoro ci sono le squadre della Forestale di Siracusa che hanno ricevuto la segnalazione in mattinata ma dopo una prima verifica è emerso il rogo, che si è originato nei pressi della vasca intermedia della centrale idroelettrica di Enel.

Un mezzo aereo in azione

Il caldo e le folate di vento stanno rendendo più complesso l’intervento della Forestale che, infatti, ha chiesto l’invio di un mezzo aereo per provare ad arginare l’azione delle fiamme.

Rogo vicino la Siracusa-Gela

Emergenza praticamente chiusa nelle vicinanze della riserva di Pantalica, a nord di Siracusa, dove ieri era scoppiato un grosso incendio, limitato dai Canadair. Un altro rogo è scoppiato in prossimità dell’uscita Siracusa Sud della Siracusa-Gela. Squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile in azione.

Incendi nel Palermitano

Non si ferma il fronte del fuoco in Sicilia ed in particolare nel Palermitano che ancora brucia. All’alba dell’oramai quarto giorno consecutivo di roghi continuano a imperversare gravi incendi. Da ieri a fuoco le montagne tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, questa mattina roghi anche a Mezzojuso.

Gli interventi aerei

E’ necessario l’intervento aereo in particolare a Misilmeri, in contrada Stoppa, dove il promontorio continua a bruciare. Ettari ed ettari di vegetazione da ieri stanno andando in fumo. Le fiamme hanno raggiunto la più alta sommità del massiccio e quindi da terra è inaccessibile. Ecco perchè sono arrivati i rinforzi con i canadair.

Gli altri incendi

Un altro incendio sta interessando invece contrada Carcarisi a Belmonte Mezzagno. Anche qui sterpaglie e vegetazione in fumo da ieri sera, senza soluzione di continuità. Vigili del fuoco, forestale, protezione civile, polizia municipale e forze dell’ordine sono impegnati in diversi fronti per cercare di spegnere le alte lingue di fuoco.