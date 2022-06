malore per uno del 118

I militari del S.A.G.F. di Nicolosi della Guardia di finanza hanno soccorso una turista vittima di un incidente avvenuto ieri lungo il sentiero di discesa che conduce ai laghetti della riserva di Cavagrande del Cassibile, a Siracusa.

La pattuglia dopo aver preso notizia della posizione dell’escursionista si è portata nella zona, dove c’erano già

i vigili del fuoco ed il personale del 118. Gli specialisti del SAGF hanno immobilizzato la vittima che riportava una sospetta frattura alla gamba destra.

Durante la risalita del sentiero uno degli operatori del 118 per la difficoltà del percorso, le alte temperature e le

condizioni di elevata umidità della valle, ha accusato un malore, per il quale è stato necessario richiedere

nuovamente l’intervento dell’eliambulanza, che dopo aver recato la turista infortunata in ospedale è rapidamente

ritornato sul teatro dell’intervento.

Le condizioni di salute dell’operatore 118 in difficoltà sono state costantemente monitorate dagli altri soccorritori, fino a quando è stato affidato ai sanitari dell’elicottero.

Il doppio intervento di soccorso, iniziato nelle prime ore del pomeriggio, si è concluso intorno alle 21.30, con il

rientro all’inizio del sentiero di tutti i soccorritori intervenuti.