Fuoco anche in diverse altre province della Sicilia

Una lunga giornata rovente e di decine di incendi nel palermitano. Le squadre antincendio di vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono state impegnate in numerosi roghi durante l’intera giornata. Fiamme sono state appiccate a Monte Troina nel comune di Bisacquino, a Ficarazzi in via Sammartino, a Terrasini in contrada Bagliuso, a Trabia in contrada Giardinello, a Piana degli Albanesi in contrada Scesi nei pressi della provinciale 5, a Termini Imerese in contrada Giardinello e ancora a Misilmeri in contrada agriturismo Case Varisco.

Gli altri interventi in Sicilia

La protezione civile regionale segnala anche incendio a Naso (Me), in contrada Ficheruzza, a Favara (Ag) in via San Giovanni Rotondo, ad Acireale (Ct) in via Pasiano, a Pachino (Sr) in contrada Granelli, a Troina (En), in via Angibé nei pressi dell’oleificio Agrima e in via Ancipa, a Licata (Ag) in contrada Pernice nei pressi dell’agriturismo Colle D’Oro, a Relamonte (Ag) in contrada Rina Cannameli, a Catania, in via Nuova Lucello, a Petraperzia (En) due grossi incendi uno in contrada Rocche, e uno in contrada Serre.











Nel Palermitano situazione difficile da 3 giorni

Quella trascorsa è stata un’altra notte di incendi nella provincia Palermitana flagellata oramai da 3 giorni da continui roghi che hanno depauperato parte del proprio patrimonio boschivo. Tra Corleone e Partinico a fuoco macchia mediterranea e sterpaglia, a Palermo ancora una volta oltre all’erba secca vanno a fuoco i rifiuti ma questo forse non fa neanche più notizia. La situazione più difficile sicuramente si è verificata a Corleone dove per tutta la notte è andato a fuoco il costone sulla strada provinciale 4 in contrada Bingo. Solo intorno alle 7 di questa mattina sono stati spenti gli ultimi focolai. Nottata complicatissima anche a Partinico dove il rogo di maggior proporzioni si è verificato nella zona di contrada Madonna del Ponte. A supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico sono arrivati anche i volontari del distaccamento di Carini. Ad andare a fuoco solo sterpaglia.

I rifiuti a Palermo

Tanto per cambiare a Palermo è stata un’altra notte impegnata sul fronte dello spegnimento di incendi dei rifiuti. I roghi si sono verificati nel quartiere dello Zen, non certamente nuovi a simili scene. La fiamme hanno interessato sterpaglie e rifiuti abbandonati sul ciglio della strada.