il sito naturalistico del siracusano

Un incendio si è scatenato a partire dal primo pomeriggio nella riserva di Pantalica, nella zona di Sortino, a nord del Siracusano.

Si è reso necessario l’intervento di due Canadair della Forestale per arginare l’azione delle fiamme che stanno divorando la vegetazione dell’area naturalistica, dichiarata nel 2005 patrimonio mondiale dell’Unesco. Le alte temperature e le folate di vento continuano ad imprimere forza all’incendio ma è presto per stabilire se si è trattato di un’azione dolosa.

Incendio a Siracusa

Un incendio è divampato nel rione della Pizzuta, zona residenziale a nord di Siracusa. In particolare, le fiamme si sono originate in via Antonino Lo Surdo, creando non poca apprensione tra i residenti.

Allarme dei residenti

Sono stati loro a chiedere l’intervento dei soccorsi ed i primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari della Protezione civile dell’Avcs che hanno poi sollecitato l’intervento delle squadre del Comune e dei vigili del fuoco del comando provinciale. Non sono ancora chiare le ragioni del rogo, le sterpaglie da un lato e le alte temperature hanno alimentato il fuoco.

Rogo a Tremmilia

Nella giornata di ieri, un incendio si è scatenato nell’area di contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa. Il rogo ha minacciato alcune case che si trovano in questa zona ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

Caldo in Sicilia

Rimane massima l’allerta per le ondate di calore che imperversano sull’isola. L’avviso numero 126 della protezione civile regionale indica per la giornata del 28 giugno bollino rosso a Palermo. Saranno 37 i gradi percepiti.

Valori minimi altissimi compresi tra i 23 ed i 31 gradi. Temperature massime ancora in ascesa. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 42 a Catania, 36 ad Enna, 39 a Messina, 36 a Palermo, 38 a Ragusa, 40 a Siracusa, 39 a Trapani.

Rischio incendi elevato in tre province

Sono tre, invece, le province cove il rischio incendi è elevato. Nel Catanese, Ragusano e Siracusano la pericolosità è alta ed il livello di attenzione è rosso. Arancione, con pericolosità media, invece, nelle restanti 6 province.