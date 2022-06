rogo alla pizzuta, rione a nord di siracusa

Un incendio è divampato nel rione della Pizzuta, zona residenziale a nord di Siracusa. In particolare, le fiamme si sono originate in via Antonino Lo Surdo, creando non poca apprensione tra i residenti.

Allarme dei residenti

Sono stati loro a chiedere l’intervento dei soccorsi ed i primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari della Protezione civile dell’Avcs che hanno poi sollecitato l’intervento delle squadre del Comune e dei vigili del fuoco del comando provinciale. Non sono ancora chiare le ragioni del rogo, le sterpaglie da un lato e le alte temperature hanno alimentato il fuoco.

Rogo a Tremmilia

Nella giornata di ieri, un incendio si è scatenato nell’area di contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa. Il rogo ha minacciato alcune case che si trovano in questa zona ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

Incendi nel Palermitano

Altra notte di incendi, alcuni ancora neanche del tutto domati, nella provincia Palermitana flagellata oramai da 3 giorni da continui roghi che hanno depauperato parte del proprio patrimonio boschivo. Tra Corleone e Partinico a fuoco macchia mediterranea e sterpaglia, a Palermo ancora una volta oltre all’erba secca vanno a fuoco i rifiuti.

L’incendio a Corleone

La situazione più difficile sicuramente si è verificata a Corleone dove per tutta la notte è andato a fuoco il costone sulla strada provinciale 4 in contrada Bingo. Solo intorno alle 7 di questa mattina sono stati spenti gli ultimi focolai. Tre le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenuti in sinergia con la forestale per riuscire ad avere ragione delle fiamme dopo diverse ore di intervento. Ad andare a fuoco solo sterpaglia ma il fronte delle fiamme era vastissimo e per questo ci sono state delle difficoltà

Le fiamme a Partinico

Nottata complicatissima anche a Partinico dove il rogo di maggior proporzioni si è verificato nella zona di contrada Madonna del Ponte. A supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico sono arrivati anche i volontari del distaccamento di Carini. Ad andare a fuoco solo sterpaglia. In serata ha ripreso anche vigore il fuoco in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che già nel primo pomeriggio aveva bruciato per ore. Anche questa volta ad andare in fiamme sono stati i rifiuti accatastati sui bordi della strada. Qualche ora prima erano andati a fuoco anche sterpaglie e una discarica a cielo aperto di ferro vecchio sempre nella stessa zona.

