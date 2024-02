Coinvolte due macchine ed un tir all’altezza del mercato ortofrutticolo

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce nel Ragusano. Ieri pomeriggio attorno alle 17 un tir e due auto si sono scontrate tra loro per causa in fase d’accertamento. Il bilancio è di due feriti, entrambi ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II in ambulanza ma uno di loro è in codice rosso. È andata peggio, infatti, al giovane guidatore della Fiat Panda che è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Ci è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa per estrarlo dalle lamiere. La sua prognosi è riservata a causa del politrauma.

Traffico rallentato

Ne ha risentito il traffico veicolare che ha fatto registrare forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Marina di Ragusa e la polizia locale di Santa Croce Camerina. I veicoli sono stati sequestrati da parte della Procura di Ragusa e affidati alla custodia giudiziaria competente per territorio.

Incidente tra due vetture, donna estratta dalle lamiere

Due vetture si sono scontrate ieri mattina in via Nizzetti ad Aci Catena nel Catanese. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale del capoluogo Etneo per estrarre una donna di 67 anni che è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria automobile.

L’intervento dei pompieri si è svolto in collaborazione con i sanitari del Servizio del 118. La persona è stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso per politrauma, in gravi condizioni. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per gli accertamenti di competenza.

Sfilza di incidenti a Palermo, sette feriti nelle ultime ore

Bilancio drammatico nelle ultime ore sulle strade di Palermo. Sono cinque gli incidenti che si sono verificati. Ben sette invece i feriti, i quali hanno richiesto l’intervento da parte del personale di soccorso del 118. Straordinari anche per il personale dell’infortunistica stradale, il quale dovrà indagare sulle cause che hanno portato gli impatti. Per fortuna, per nessuno dei soggetti coinvolti ci sono state gravi conseguenze.

Ad aprire la sfilza di incidenti è stato l’episodio verificatosi la sera del 7 febbraio in viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo di Bonagia. Sulla carreggiata in direzione Catania, un uomo di 38 anni a bordo della sua moto Vespa ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni passanti che hanno allertato i mezzi di soccorso. Le condizioni del motociclista non sarebbero comunque gravi. Episodio al quale ne sono seguiti tre in rapida successione durante la notte. Il primo si è verificato in viale Margherita di Savoia, all’interno del parco della Favorita. Coinvolti due motocilisti poco più che ventenni, a bordo rispettivamente di una Kawasaki e una Triumph, e una passegera. I ragazzi sono stati portati all’ospedale di Villa Sofia per accertamenti, ma sono stati dimessi qualche ora dopo.

