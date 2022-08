Sul posto il 118

Incidente stradale alle porte di Vittoria, nel Ragusano. Sono quattro le persone ferite in un drammatico impatto avvenuto tra due automobili.

Lo schianto sulla Vittoria-Santa Croce Camerina

L’incidente stradale si è verificato attorno alle ore 9:30 di oggi sulla strada Vittoria per Santa Croce Camerina, sul ponte del fiume Ippari al momento interrotto al traffico ad una corsia per crollo.

Un incidente frontale

Sono quattro le persone rimaste ferite nello schianto violentissimo tra due automobili e soccorse daisanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale di Vittoria e Ragusa e le squadre del 116 per il recupero della sede stradale e la rimozione dei veicoli incidentati.

Dolore a Licata

A Licata, in provincia di Agrigento, sarà lutto cittadino dopo l’incidente stradale che ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 15 anni. Intanto si prega per le sorti di un altro giovane di 14 anni coinvolto nello stesso sinistro.

Lutto cittadino nella città agrigentina

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Emanuele Piacenti, il quindicenne vittima ieri notte di un incidente stradale verificatosi alla periferia della città. Coinvolto anche un quattordicenne che è attualmente ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale Garibaldi di Catania. “L’ amministrazione comunale e l’intera cittadinanza licatese – dice il sindaco Galanti – si stringono attorno ai familiari di Emanuele in questo momento di grande dolore. Un altro giovane, il futuro della nostra città, che scompare prematuramente. Interpretando il comune sentimento della popolazione ho ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, in concomitanza con le esequie, in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore dei familiari della vittima”.

Il 15enne morto sul colpo

Il quindicenne è morto a Licata dopo un incidente stradale verificatosi in via Torregrossa. Il quattordicenne che era con lui è rimasto ferito gravemente ed è stato portato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. In via Torregrossa è avvenuto lo scontro fra tra un’auto e uno scooter, a bordo del quale c’erano i due ragazzini. Il quindicenne sarebbe morto sul colpo. Della ricostruzione dell’incidente si sta occupando la polizia. Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia, a scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un ciclomotore. Ad avere la peggio, i due giovani sul mezzo a due ruote.

La vittima di 15 anni

Emanuele Piacenti, 15 anni, a causa dell’impatto ha perso la vita. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto ma per Piacenti, non c’é stato nulla da fare. L’altro ragazzo è stato invece sottoposto a un delicato intervento chirurgico.