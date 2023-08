Uno scontro frontale tra un pulmino con a bordo nove turisti russi e una Volkswagen T-Roc con due persone a bordo ha causato il ferimento di tutti gli occupanti.

La collisione è avvenuta quando il pulmino ha invaso la corsia opposta – lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo, nel Ragusano – provocando un impatto violentissimo.

Le persone a bordo della T-Roc hanno riportato le ferite più gravi e sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri hanno raggiunto, a bordo di tre ambulanze, gli ospedali di Modica e Ragusa. I vigili del fuoco di Modica e del Comando provinciale di Ragusa hanno dovuto segare la macchina per estrarre la coppia intrappolata.

L’incidente a Scordia

Un motociclista di 37 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada Provinciale 28/II, in territorio di Scordia. Il centauro si è scontrato contro un furgoncino. Illeso il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

Lo schianto a Palermo

Ancora un incidente a Palermo. Traffico in tilt in viale Regina Margherita, salita di Valdesi, in direzione città, all’altezza del civico 89. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, un uomo in sella ad uno scooter si è andato a schiantare contro un camion. Il centauro è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto anche gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale.

L’incidente in via Messina Marine

Secondo quanto ricostruito un uomo in sella ad uno scooter è caduto in una traversa di via Messina Marine, all’incrocio tra via generale Francesco La Ferla e via generale Alberigo Albricci, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro un’auto. Sarebbe stato trasportato dal personale sanitario al Buccheri La Ferla: non si conoscono le sue condizioni. Sul posto anche la polizia municipale.

