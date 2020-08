Il cordoglio del sindaco di Ragusa

Una dipendente comunale di Ragusa è morta oggi in ospedale, a distanza di una settimana dall’incidente stradale avvenuto sulla provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina, in contrada Malavita. Stefania Dimaria, 52 anni, è deceduta a seguito di sopraggiunte complicanze nel quadro clinico generale.

Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì sul suo profilo Facebook ha reso nota la notizia.

È” un brutto giorno per il Municipio di Ragusa – ha scritto il sindaco – e per tutti i suoi dipendenti: si è spenta a seguito delle conseguenze di un incidente stradale Stefania Dimaria, persona solare e per bene in servizio negli uffici di Stato Civile e addetta alla celebrazione di matrimoni.

A nome dell’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze ai suoi cari”.