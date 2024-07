Un terribile incidente stradale è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina lungo la strada provinciale 40, in prossimità di Sampieri, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo di un’automobile – una Bmw – a bordo della quale viaggiavano cinque persone.

Intervento dei soccorsi e trasporto dei feriti

Tre degli occupanti dell’auto sono stati estratti dalle lamiere contorte del veicolo dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto dove sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia. I feriti sono stati trasportati dagli operatori sanitari del 118 negli ospedali di Ragusa e Modica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, una squadra operativa del distaccamento di Modica ed una squadra dalla sede centrale di Ragusa.

Incidente nel Catanese, muore un ragazzo

Incidente mortale nel Catanese. La vittima è un ragazzo di 19 anni che ha perso la vita lungo la SP29, nei pressi di Scordia. Il giovane era in sella al suo scooter quando ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del mezzo.

Il ragazzo muore in ospedale

Il personale del 118 ha dato le prime cure al ragazzo che poi è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania dove però è spirato. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine. Sono stati effettuati tutti i rilievi di rito per capire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro.

Incidente nel Trapanese, morto anche autista della motoape

Non ce l’ha fatta Giuseppe Aliseo, 66 anni, l’uomo che era alla guida del motocarro a tre ruote carico di angurie che lo scorso 22 giugno si è scontrato con un camion sulla strada provinciale 51 a Torretta Granitola, in territorio di Campobello di Mazara, nel Trapanese. È deceduto all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato. Nell’incidente era morta la moglie Francesca Zaccaria, 59 anni. Sull’accaduto indaga la polizia municipale di Campobello di Mazara.

