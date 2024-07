Nell'impatto deceduta la moglie, lui era al Civico di Palermo

Non ce l’ha fatta Giuseppe Aliseo, 66 anni, l’uomo che era alla guida del motocarro a tre ruote carico di angurie che lo scorso 22 giugno si è scontrato con un camion sulla strada provinciale 51 a Torretta Granitola, in territorio di Campobello di Mazara, nel Trapanese. È deceduto all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato. Nell’incidente era morta la moglie Francesca Zaccaria, 59 anni. Sull’accaduto indaga la polizia municipale di Campobello di Mazara.

L’incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, Miriam Janale indagata

E’ indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali Miriam Janale, la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita contro i guard-rail sulla Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone. Nell’incidente ha perso la vita il figlioletto di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah e la 20enne Selma El Mouakit. La giovane arrivata in codice rosso al pronto soccorso è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva ed è tornata a San Giuseppe Jato. La mamma dopo avere appreso della morte del figlio è assistita da una equipe di psicologi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. In base agli esami viene contestata l’imperizia per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico di 1,35 microgrammi per litro nel sangue. Quasi tre volte il limite previsto per legge che è 0,50.

Incidente mortale sulla Messina Catania, la vittima un uomo di 46 anni

Incidente mortale sulla A18, direzione Catania Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli una Skoda Octavia e una Hunday Kona. A seguito dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale, è deceduto sul posto.

La tragedia sulla Modica-Ragusa

Ad inizio giugno un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi di 56 e 53 anni, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un’automobile. I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.