Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze del passaggio a livello di contrada Trippatore, a monte della frazione di Sampieri, nel comune di Scicli, in provincia di Ragusa.

L’uomo estratto dalle lamiere

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe perso il controllo del veicolo poco dopo aver superato il passaggio a livello, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell’auto. Il conducente, S.A., è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Polizia locale al lavoro

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità e consentire le operazioni di soccorso. Il tratto di strada provinciale interessato dall’incidente, che collega la stazione ferroviaria di Sampieri a Pozzallo, è stato chiuso al traffico.

“Vola in alto angioletto”, Vittoria dice addio al giovane Kevin morto in un incidente

Un’intera comunità si stringe al dolore della famiglia Nicosia per la tragica scomparsa del giovane Kevin, vittima di un incidente stradale lo scorso 27 agosto. Il feretro, avvolto in un candido drappo bianco, è giunto nella chiesa di Madonna Assunta accompagnato da un corteo silenzioso e commosso. Ad attenderlo, oltre ai familiari distrutti dal dolore, una folla di amici, compagni di scuola e semplici cittadini, uniti nel ricordo di un ragazzo solare e pieno di vita.

“La nostra lingua si ribella a quello che è successo”

Parole cariche di dolore e sgomento quelle pronunciate da Padre Giuseppe Giunta, che ha celebrato la funzione funebre. “Cosa avrei potuto dire oggi? – ha esordito il sacerdote – Mi sono confrontato con le catechiste di Kevin, con tutti quelli che lo hanno avuto nel proprio gruppo di formazione. Niente. La nostra lingua si ribella a quello che è successo. La perdita di un figlio, di un fratello, di un amico non ha una parola di conforto. Se non lasciare al Signore che sia lui a dire oggi una parola di conforto. Per chi ha fede, la parola del Signore è l’unica a portare consolazione”.

“Kevin è in braccia più grandi di quelle dei genitori”

Padre Giunta ha poi richiamato l’episodio evangelico delle donne davanti al sepolcro vuoto di Gesù, sottolineando come la tragedia abbia gettato un’ombra di dolore su tutta la comunità. “Una pietra è stata calata sul cuore di voi genitori, della comunità, della città di Vittoria, di coloro che lo hanno avuto in braccio – ha detto il sacerdote rivolgendosi ai familiari – Ma adesso Kevin è in braccia più grandi di quelle dei genitori”.

