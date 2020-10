Aperta inchiesta per omicidio stradale

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115, nel territorio di Vittoria. Un ciclista, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto da un’auto e per lui non c’è stato scampo, è deceduto poco dopo l’impatto.

Lo scontro è avvenuto nel tratto in direzione di Siracusa ma ha costretto gli inquirenti a chiudere temporaneamente la 115 per consentirgli di compiere i rilievi, visto che la Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Al vaglio degli investigatori c’è la posizione del conducente della macchina, che era sotto shock, ma è stato sentito per provare a ricostruire la dinamica dell’impatto. Saranno sentiti altri testimoni, tra cui gli stessi che hanno chiesto l’intervento del 118 e che hanno provato a prestare le prime cure alla vittima

“Sul posto è stato istituito il senso unico alternato. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti” fanno sapere dall’Anas. La stessa società ha lanciato l’appello alla prudenza durante la guida.

