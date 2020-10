E' deceduto dopo lo scontro con una macchina

E’ morto nello scontro tra la sua moto ed una Jeep Pietro Modica, 28 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in contrada Beneventano, a Modica. Un impatto molto violento che non ha dato scampo alla vittima, deceduta su colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita. Gli agenti della polizia municipale di Modica hanno compiuto i rilievi poco dopo l’incidente nel tentativo di individuarne le cause anche se si ipotizza la distrazione e la velocità. Il nodo resta la quota di responsabilità del motociclista e del conducente della macchina, quest’ultimo sotto shock ma già sentito dagli inquirenti. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale così come per l’altro incidente mortale avvenuto a Ragusa, in via delle Americhe, dove un pedone, Giuseppe Martorana, 72 anni, è stato travolto da una macchina.

L’incidente si è verificato in prossimità di un supermercato e sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi alla vittima, le cui condizioni sono subito sembrate disperate. Il pensionato è stato caricato su un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è morto poco dopo. La macchina, come disposto dalla Procura di Ragusa che procede per omicidio stradale, è stata sequestrata.

Un motociclista è morto domenica scorsa sulla Siracusa-Catania: la vittima è un uomo di 46 anni, Sebastiano Di Pietro, che si è scontrato con un’auto. Spetterà agli agenti della Polizia stradale di Siracusa verificare le cause dell’impatto tra i due mezzi, che sono stati posti sotto sequestro. Nei giorni scorsi, poco più avanti del luogo in cui ha perso la vita Sebastiano Di Pietro, si è verificato un altro incidente, in cui a morire è stato Salvatore Valvo, originario di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, coinvolto in uno dei 3 scontro che si sono verificati in quella giornata nefasta sulla Siracusa-Catania