La vittima era stata trasportata con l'elisoccorso

E’ morto un anziano di 70 anni Salvatore Valvo, originario di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, coinvolto in uno dei 3 incidenti stradali avvenuti nella giornata di oggi sulla Siracusa-Catania. Dalle indagini degli agenti della Polizia stradale, la vittima, che era a bordo di una Citroen, ha avuto uno scontro con un’altra macchina, una Bmw. L’anziano, che era stato soccorso dai medici del 118, non ce l’ha fatta ed è deceduto per le gravi lesioni riportate nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale Cannizzaro dove l’anziano era stato trasportato con l’elisoccorso. In mattinata, sulla Siracusa-Catania c’era stato un altro incidente tra 4 mezzi ma con lievi feriti. Il terzo si è registrato in direzione di Melilli tra due veicoli, per fortuna senza conseguenze gravi.

Nel Ragusano, invece, nelle prime ore del mattino di oggi ha perso il controllo della sua auto un operaio che, con la sua macchina, stava percorrendo un tratto di strada nel territorio di Scicli. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 e la vittima è stata soccorsa da alcuni testimoni che hanno poi chiesto l’intervento del 118 e della Polizia municipale. Non sono chiare le cause per cui l’uomo ha sbandato, forse un colpo di sonno o magari il conducente è stato costretto ad una manovra brusca per evitare un altro mezzo.

Nelle settimane scorse, sempre nel Ragusano, ma a Vittoria, si è registrato un altro incidente anomalo. Un’auto alla cui guida c’era una donna è finita contro la vetrina di un negozio di frutta a verdura. Tutte da ricostruire, anche in questo caso, le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma ci stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale di Vittoria.