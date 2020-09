L'incidente avvenuto a vittoria, nel ragusano

Un’auto alla cui guida ci sarebbe stata una donna è finita contro la vetrina di un negozio di frutta a verdura. L’incidente si è verificato a Vittoria ma, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze per la conducente e per la figlia, che era in auto insieme alla madre. Tutte da ricostruire le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma ci stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale di Vittoria. Sono stati compiuti i rilievi per determinare non solo la traiettoria della macchina ma anche la velocità, che, come spesso capita, potrebbe avere avuto un ruolo importante. Ci sarebbero anche dei testimoni, che sarebbero stati già sentiti dagli inquirenti.

E nelle ore scorse, nel Siracusano due uomini, entrambi di 34 anni, sono stati trasferiti in ospedale a seguito di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri intorno alle 21 sulla Provinciale 6, che collega Pachino e Portopalo. Secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una macchina ma, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha compiuto un piccolo volo. L’impatto è stato violento, il veicolo si è accartocciato ed è stato impossibile per entrambi i 34enni uscire con le proprie gambe dall’abitacolo per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno provveduto ad estrarre le vittime, poi sottoposte alle cure dei medici del 118.

Nei giorni scorsi, a Lentini, Siracusano, sulla Statale 114, un altro incidente: due auto si sono scontrate, ed una di questa, una Fiat, si è infilata in una piccola radura ma l’impatto è stato talmente violento da impedire al conducente di uscire con le proprie gambe. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che hanno provveduto ad estrarre la vittima dall’abitacolo ed affidarlo ai medici del 118.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA