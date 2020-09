incidente sulla pachino portopalo

Due uomini, entrambi di 34 anni, sono stati trasferiti in ospedale a seguito di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri intorno alle 21 sulla Provinciale 6, che collega Pachino e Portopalo. Secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una macchina ma, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha compiuto un piccolo volo. L’impatto è stato violento, il veicolo si è accartocciato ed è stato impossibile per entrambi i 34enni uscire con le proprie gambe dall’abitacolo per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno provveduto ad estrarre le vittime, poi sottoposte alle cure dei medici del 118.

Un nuovo incidente nel Siracusano, l’ultimo è di qualche giorno fa e si è verificato a Lentini, sulla Statale 114, all’altezza dello svincolo per Lentini. Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate, ed una di questa, una Fiat, si è infilata in una piccola radura ma l’impatto è stato talmente violento da impedire al conducente di uscire con le proprie gambe. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che hanno provveduto ad estrarre la vittima dall’abitacolo ed affidarlo ai medici del 118. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti mentre le condizioni dell’altro non sembrerebbero preoccupanti.

E’ invece morta in ospedale a Siracusa, sei giorni dopo essere stata travolta in via Piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca, Maria Trombatore, 67 anni. Un incidente che si è verificato nella serata del 17 settembre, nelle ore successive al tragico incidente avvenuto in mattinata in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa, in cui a perdere la vita è stato Sebastiano Moncada, 74 anni, anche lui investito da un scooter mentre stava passeggiando. In entrambi i casi, la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.