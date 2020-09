Giornata funesta per i pedoni a Siracusa. Dopo la morte di Salvatore Moncada, 74 anni, travolto questa mattina in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa. da un scooter, nel pomeriggio una donna mentre stava attraversando via Piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca, a due passi dal centro sportivo Erg, è stata investita da un mezzo. La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa a bordo di una ambulanza. Le sue condizioni sono abbastanza serie stando ad alcune fonti investigative. Poco dopo un altro pedone è stato falciato da un veicolo mentre passeggiava in viale Tica, non molto distante dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri.

In merito alla tragedia in via Cannizzo, la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

Non è la prima volta che in questa via si verificano incidenti stradali, il più noto è quello in cui perse la vita il 21 aprile del 2017 Renzo Formosa travolto da una macchina mentre era in sella al proprio ciclomotore. Per questo episodio, il conducente dell’auto è stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale.

Nei giorni scorsi, a Palermo, è morto un uomo che era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia dopo essere stato investito da uno scooter.

L’incidente si era verificato la sera dello scorso 5 settembre in via Filippo Juvara, non lontano dal tribunale. L’anziano è stato travolto da uno ciclomotore guidato da un uomo di 36 anni.