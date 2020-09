le indagini condotte dalla polizia

Sono stati denunciati in Procura i due papà protagonisti ieri mattina di un accoltellamento, dai contorni non del tutto chiari, avvenuto nell’area della scuola Pappalardo, in via Primo Maggio, a Vittoria. A quanto pare, i due si conoscono, le loro case non sono molto distanti, per cui gli inquirenti presumono che dietro possano esserci pessimi rapporti di vicinato.

Uno dei due, avrebbe estratto un coltello, presumibilmente un taglierino e nel volgere di qualche minuto ne è scaturita una lite violenta, culminata con il ferimento di uno dei papà, sotto lo sguardo di alcuni testimoni che avrebbero dato una mano importante alla polizia. Ci sono stati degli interrogatori che avrebbero permesso alle forze dell’ordine di comprendere la dinamica dello scontro ma sono in corso ulteriori indagini.

Un episodio analogo si è verificato nei giorni scorsi a Leonforte, nell’Ennese, dove un anziano di 84 anni è stato arrestato dalla polizia di Leonforte per aver accoltellato un imprenditore edile con cui avrebbe avuto delle divergenze per delle fatture relative ad alcuni lavori. Il pensionato, G.R. di Leonforte, è accusato di ” lesioni volontarie aggravate da futili motivi e dall’uso di un’arma da taglio” spiegano dal commissariato di polizia e come disposto dalla Procura di Enna è ai domiciliari. Nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Enna.

E’ accaduto nella giornata di domenica e, secondo quanto emerge nella versione degli inquirenti, una pattuglia, che stava compiendo un servizio di controllo nel cuore di Leonforte, si è accorta della presenza di un capannello di persone in prossimità di un bar in corso Umberto. I poliziotti sono scesi per accertare cose fosse accaduto e poco dopo si è presentato l’imprenditore edile che aveva una vistosa ferita ad un braccio. Sarebbe stato lui stesso ad indicare alle forze dell’ordine il presunto autore dell’aggressione,

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA