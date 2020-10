L'incidente in via delle Americhe, a Ragusa

Tragedia in via delle Americhe, a Ragusa, dove ieri sera, un settantanovenne, Giuseppe Martorana, è stato travolto da una macchina mentre stava attraversando la strada. Il pedone, secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale, è stato investito da una Fiat Punto alla cui guida c’era una una donna di 46 anni, la cui posizione è al vaglio del pm di turno Monica Monego.

L’incidente si è verificato in prossimità di un supermercato e sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi alla vittima, le cui condizioni sono subito sembrate disperate. Il pensionato è stato caricato su un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è morto poco dopo. La macchina, come disposto dalla Procura di Ragusa che procede per omicidio stradale, è stata sequestrata.

A Siracusa, circa 20 giorni fa una donna, Maria Trombatore, 67 anni, è morta in ospedale, sei giorni dopo essere stata travolta in via Piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca Un incidente che si è verificato nella serata del 17 settembre, nelle ore successive al tragico incidente avvenuto in mattinata in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa, in cui a perdere la vita è stato Sebastiano Moncada, 74 anni, anche lui investito da un scooter mentre stava passeggiando.

L’anziano è deceduto su colpo mentre la donna ha riportato delle gravi lesioni che i medici dell’ospedale hanno provato a ridimensionare solo che nelle ultime ore le condizioni della sessantasettenne si sono aggravate fino a quando, nel tardo pomeriggio, il suo cuore ha cessato di battere.

In sella ad uno scooter c’era un giovane che, alla luce del decesso della vittima, è indagato per omicidio stradale, la stessa accusa ipotizzata per l’altro ragazzo alla guida del ciclomotore che ha travolto Sebastiano Moncada