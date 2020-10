nuovi controlli nei prossimi giorni

E’ cresciuto il numero dei contagiati tra gli agenti della Polizia municipale di Ragusa. “All’esito dei temponi effettuati al corpo di Polizia municipale in seguito alla positività al Covid19 di un agente, è purtroppo salito a quattro il numero dei vigili urbani contagiati. Stanno bene e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione” afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Il capo dell’amministrazione iblea ipotizza che il contagio tra i vigili urbani avrà degli effetti negativi sui controlli e sulla circolazione, per cui l’amministrazione, insieme al comando della Polizia municipale, sta approntando una riorganizzazione del lavoro.

“Al netto degli isolamenti precauzionali, la conseguente riduzione – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – del personale disponibile e di cui è stata accertata la negatività potrebbe far sì che si verifichino dei disagi per alcune mansioni svolte dalla Polizia Municipale. Stiamo riorganizzando il servizio nel modo più efficiente possibile. Tutto il personale sarà sottoposto a nuovi controlli nei prossimi giorni”.

Situazione difficile anche nel Siracusano, in particolare ad Augusta dove si è registrato un record di contagi al Covid19 con 29 positivi, come confermato dal sindaco, Cettina Di Pietro, che non parteciperà al ballottaggio per la poltrona da primo cittadino.

“Attualmente i positivi sono 29. Sulla base dei protocolli sanitari in vigore, sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati. Sebbene – dice Cettina Di Pietro – la situazione epidemiologica sia più preoccupante rispetto a quella di qualche giorno fa, le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere la mappa dei contagi. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile senza, di contro, suscitare inutili timori e diffondere ingiustificati allarmi come, pure, mi è stato segnalato in queste ore”.

E’ emergenza a Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventata ‘zona rossa’. Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.