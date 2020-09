Incidente in via piazza Armerina, a Siracusa

E’ morta in ospedale, sei giorni dopo essere stata travolta in via Piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca, Maria Trombatore, 67 anni. Un incidente che si è verificato nella serata del 17 settembre, nelle ore successive al tragico incidente avvenuto in mattinata in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa, in cui a perdere la vita è stato Sebastiano Moncada, 74 anni, anche lui investito da un scooter mentre stava passeggiando.

L’anziano è deceduto su colpo mentre la donna ha riportato delle gravi lesioni che i medici dell’ospedale hanno provato a ridimensionare solo che nelle ultime ore le condizioni della sessantasettenne si sono aggravate fino a quando, nel tardo pomeriggio, il suo cuore ha cessato di battere.

In sella ad uno scooter c’era un giovane che, alla luce del decesso della vittima, sarà indagato per omicidio stradale, la stessa accusa ipotizzata per l’altro ragazzo alla guida del ciclomotore che ha travolto Sebastiano Moncada. In entrambi i casi, le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, sono in mano alla Polizia municipale, agli ordini del comandante Enzo Miccoli.

In nottata, nuovo incidente stradale a Siracusa che ha visto come vittima un giovane in sella ad un ciclomotore. Si tratta di un quindicenne che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un impatto con un’auto, tra via Fava e piazza Cosenza, nella zona della Pizzuta, a nord della città. Sul caso sono al lavori gli agenti della Polizia municipale mentre il ragazzo sarebbe in gravi condizioni, ricoverato alla Villa Sofia, a Palermo, in prognosi riservata. Gli inquirenti sono in cerca di testimoni in grado di accertare cosa è accaduto.

Nel Palermitano, nel territorio di Caccamo, si è registrato un grave incidente mortale: secondo una prima ricostruzione una persona è deceduta e quattro feriti nello scontro tra una Fiat Punto e un Fuoristrada. Lo scontro è avvenuto in contrada Mascarella. La vittima era alla guida della Fiat Punto si tratta di Vincenzo Muriella, 76 anni.