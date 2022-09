Lo schianto nel Ragusano

Un incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 115 tra i centri abitati di Rosolini e Ispica, in provincia di Ragusa.

Due le persone ferite

Sono due le automobili coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina lungo la SS 115 e sono due le persone rimaste ferite e trasportate in ambulanza al Pronto soccorso di Modica. Sul posto i tecnici dell’Anas e i carabinieri per eseguire i rilievi. Resta da ricostruire la dinamica del sinistro.

La nota di Anas

“Sulla strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 357,200, nei pressi di Ispica in provincia di Ragusa, in direzione con l’innesto con la strada statale 113, a causa di un incidente tra due veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione”.

Investita una donna a Palermo

Nel capoluogo è stata investita una donna da un’automobile. Il sinistro in via Pitrè. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civico. La prognosi è riservata

Il tragico incidente di Piazza Armerina

In seguito ad un incidente è morto un giovane di 23 anni, all’uscita sud del centro abitato di Piazza Armerina (provincia di Enna), in viale Conte Ruggero. Il nome della vittima è Giuseppe Bardarè. A darne notizia è stato Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato presidente alle prossime elezioni Regionali.

Rinviato il comizio

“Il comizio di Piazza Armerina è rinviato a domenica 18 settembre ore 22:00! Questa mattina è morto Giuseppe Bardarè 23 anni in un incidente stradale nei pressi della periferia della città di Piazza Armerina. Il nostro cordoglio a tutti i familiari parenti ed amici”, scrive l’ex sindaco di Messina in una nota. Non si conoscono molti dettagli sul sinistro. Pare che il giovane sia rimasto coinvolto in un incidente autonomo all’alba di oggi in viale Conte Ruggero.