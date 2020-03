L'uomo arrestato per armi in casa

Un uomo di Modica ma residente a Rosolini è stato posto agli arresti domiciliari perchè trovato in possesso di un fucile a canne mozze, un revolver ed una pistola, entrambi a salve ed alterate, e cartucce di vario calibro.

L’uomo era già stato individuato qualche mese fa in possesso di un’arma a Modica in occasione di un litigio in famiglia che rese necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto dell’uomo ha comportato un altro reato di due suoi parenti perché appresa la notizia, si sono precipitati in auto in commissariato a Modica per comprendere le sorti del congiunto e, a causa di una manovra azzardata, hanno tamponato due auto di servizio. Avendo dunque violato le disposizioni del decreto anti coronavirus, oltre ad aver danneggiato le auto della polizia, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.