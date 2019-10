Il dolore di una città

La tragedia di Ragusa. Si svolgeranno domani, alle ore 16 nella chiesa della Madonna Assunta, i funerali del giovane Giuseppe Roccasalvo, 15 anni, morto ieri in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente stradale verificatosi all’altezza del Centro Commerciale Ibleo, in viale delle Americhe.

Il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il ragazzo è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania intorno alle 13 di ieri pomeriggio.

Il tragico incidentesi si è verificato sulla 514, nel tratto davanti al Centro Commerciale Ibleo. Pare che il ragazzo sia letteralmente volato con il suo scooter per poi finire nella scarpata sottostante. Inutili i tentativi di soccorso.

Il ragazzo è stato trasferito in nottata al Cannizzaro di Catania ma è morto oggi intorno alle 13.

Il ragazzo è molto conosciuto in città in quanto i genitori gestiscono un noto bar a Vittoria.