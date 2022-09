Nel ragusano

Ha messo in campo tutte le sue abilità acrobatiche per saltare da un balcone all’altro e andare a rubare in sette abitazioni. Protagonista di un’impresa che ha richiesto uno straordinario esercizio atletico è un giovane di Vittoria (Ragusa) ripreso, nei passaggi più pericolosi, dai sistemi di videosorveglianza. La polizia sarebbe sulle sue tracce.

La sequenza di furti

La sequenza dei furti è cominciata da una casa del centro che sta per essere ristrutturata. Da qui il giovane è passato, attraverso i balconi, in varie case. Le immagini lo riprendono mentre si sposta appoggiandosi alle inferriate e ai ganci di cavi elettrici.

Il bottino, tutto sommato, è stato molto magro: poche suppellettili, qualche oggetto prezioso e una coscia di prosciutto.

Il precedente di Siracusa

Era stato arrestato dai carabinieri un altro ladro acrobata protagonista di un furto avvenuto in un appartamento, a Siracusa. Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari dell’Arma, il 32enne, per sfuggire alle forze dell’ordine, sarebbe saltato da una finestra ad un’impalcatura montata su una palazzina dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

L’allarme del proprietario

Ha compiuto altri balzi nel vuoto fino a quando è riuscito ad arrivare sulla strada, dandosela a gambe ma non ha fatto molta strada, infatti è stato bloccato pochi minuti dopo.

Ad accorgersi del furto è stato il proprietario della casa su cui i ladro aveva messo gli occhi: al rientro, dopo aver trascorso delle ore fuori, si è accorto che le luci erano accese.

Ai domiciliari

Un episodio misterioso, tenuto conto che nel suo appartamento non c’era alcun familiari e così ha chiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto una manciata di minuti dopo la segnalazione.

L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato posto ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.