l'iniziativa del circolo fotografico di vittoria

“L’arte della fotografia non si ferma in questo periodo di incertezza e di emergenza sanitaria causata dal Covid-19”- ha dichiarato il neo presidente del circolo Fotografico ASA25, Davide Martorana.

“Siamo davvero preoccupati”- ha continuato Davide Martorana – “per tutte quelle categorie culturali dell’arte e dello spettacolo che non hanno voce in questo periodo. La preoccupazione è sia dal punto di vista socio- economico e sia per la povertà espressiva che si rischia di incorrere tra i giovani e le generazioni tutte. Le limitazioni del momento storico di emergenza sanitaria non devono assolutamente limitare il dialogo culturale e per questo il concorso a tema autunnale appena promosso, sarà solo il primo di una lunga serie. Si invitano le Associazioni culturali, le onlus, il Terzo settore e le scuole di ogni ordine e grado a partecipare all’iniziativa!”

Il circolo ASA 25, con sede a Vittoria, ha così deciso di avviare, sui canali social Facebook e Instagram, un concorso gratuito ed aperto a tutti al fine di valorizzare le attività figurative e culturali e così sensibilizzare l’opinione pubblica: “l’arte ha bisogno del sostegno di tutti”- ha commentato il direttivo del Circolo ipparino – “ e per questo la partecipazione a questo contest e concorso fotografico darà la possibilità in modo sano di promuovere il dialogo intergenerazionale tra professionisti, cultori e appassionati di foto, di immagini e di arte”. Partner e sponsor di eccellenza del progetto del circolo fotografico ASA25 è il team di professionisti di “Fotoluce”, con sede a Catania e da oltre 20 anni esperto nel settore.

Per partecipare basta collegarsi alla pagina facebook e instagram del circolo ASA25, seguirne il regolamento e utilizzare hashtag #ASA25AUTUMN2020. Il concorso è già attivo online ed è possibile condividere le proprie foto sino al 20 novembre 2020.

Una occasione, dunque, per trovare nuove modalità di espressione in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.