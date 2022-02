l'annuncio del sindaco di ragusa

Sono 5 le persone disabili in servizio al Comune di Ragusa che sono state stabilizzate. Stamane, al palazzo di città, sono stati firmati i contratti di assunzione a tempo indeterminato.

In quali uffici lavoreranno

Saranno impiegati nei settori Tributi (2), Servizi sociali (1), Contratti (1), Sviluppo economico (1), dove hanno seguito un Progetto Formativo Individuale, supportati da tutor e con il supporto del Centro per l’Impiego. Da lunedì 14 febbraio entreranno stabilmente in servizio.

Il sindaco

“Stabilizzare un lavoratore – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è sempre motivo di soddisfazione, non solo per chi ottiene l’impiego. Se poi a meritarsi un contratto a tempo indeterminato sono persone con disabilità, per due anni cresciute mettendosi a servizio della città, la soddisfazione è ancora più grande. Oggi abbiamo mantenuto

la promessa fatta a 5 tirocinanti: stabilizzarli come primo atto dopo l’approvazione del nuovo bilancio.

Cantieri lavoro in Sicilia

Più tempo per chiedere il finanziamento dei cantieri lavoro per i Comuni siciliani. “Apprendo con soddisfazione che l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha riaperto i termini di presentazione per la manifestazione di interesse circa il finanziamento di cantieri regionali di lavoro per disoccupati. Ricordo che la riapertura è rivolta ai Comuni che ancora non hanno presentato l’istanza. Il nuovo termine di scadenza è fissato per il 28 febbraio 2022”.

Riapertura dei termini

A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che la settimana scorsa aveva inviato una nota all’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone ed al dirigente generale del dipartimento regionale Gaetano Sciacca, per chiedere la riapertura dei termini per la presentazione della domanda, dal momento che molti Comuni non avevano avuto la possibilità di presentarla. Ora si apre una nuova fase e nuove opportunità.

Come sono regolati i cantieri lavoro e la loro finalità

I Cantieri lavoro sono rivolti ai disoccupati e finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Il loro obiettivo è quello di garantire il temporaneo inserimento lavorativo di soggetti disoccupati cui è erogata una formazione d’aula di base, nonché un’esperienza pratica da espletare sotto la direzione di formatori ed istruttori, designati dall’organismo cui è concesso il finanziamento, consistenti in costruzione, sistemazione o manutenzione di modeste opere di pubblica utilità.