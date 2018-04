Condannato a 3 anni e nove mesi di reclusione perché ritenuto a capo di una baby gang che alla vigilia di Pasqua a Modica (Ragusa) rapinò alcuni minorenni dei telefoni cellulari per poi chiedere un riscatto, è stato arrestato dai carabinieri Giovanni Saletta, di 24 anni, ora rinchiuso nel carcere di Ragusa.

I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso per estorsione, furto in concorso e violenza privata dalla Procura. Durate le prime indagini dei carabinieri, i componenti della baby gang avrebbero anche tentato di intimidire le giovanissime vittime per fargli ritirare le denunce. Il giovane condannato all’esito del dibattimento, sconterà in carcere 3 anni e 9 mesi, è stato tradotto al carcere del capoluogo ibleo.