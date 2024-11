le indagini dei carabinieri di siracusa

Un uomo di 41 anni è deceduto la scorsa notte a Donnalucata, frazione marinara di Scicli, in un locale sulla spiaggia di Ponente. Originario della provincia di Siracusa e residente a Ragusa, l’uomo è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, accasciandosi a terra.

Inutili i soccorsi

Il personale del locale è subito intervenuto, praticando le prime manovre di rianimazione con il defibrillatore presente nella struttura. L’arrivo del personale del 118 ha consentito di proseguire con le operazioni di soccorso, ma purtroppo senza successo. Per il quarantunenne non c’è stato nulla da fare.

Uomo trovato morto in casa, ipotesi malore

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, nella zona di viale Tunisi, a nord della città. L’allarme è scattato dopo che alcune persone, amici e familiari, si sono insospettiti perché telefonino della vittima squillava a vuoto.

I vigili del fuoco ed i carabinieri

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per entrare nell’appartamento e quando sono riusciti a trovare un varco per il 50enne non c’era più nulla da fare. Secondo alcune prime informazioni, si tratterebbe di cause naturali, presumibilmente l’uomo sarebbe stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

L’ispezione cadaverica

In ogni caso, la Procura di Siracusa ha disposto l’ispezione cadaverica da parte del medico legale e solo se emergessero dei dubbi si procederebbe con l’autopsia.

Dramma nel porto di Palermo

Un bresciano di 52 anni è stato trovato morto la scorsa notte nella sua imbarcazione a vela ormeggiata al molo trapezoidale a Palermo.

I soccorsi

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’imbarcazione è hanno trovato l’uomo morto da alcuni giorni, pare cinque o sei. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Il medico legale ha ispezionato il corpo ma con probabilità sarà necessario eseguire l’autopsia per accertare le cause della morte. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Trovato morto l’uomo scomparso a Montelepre, recuperato il cadavere di Salvatore Valoroso

E’ stato ritrovato morto l’anziano di 86 anni Salvatore Valoroso che era scomparso da 48 ore nel territorio tra Partinico, Montelepre e Giardinello. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto. Adesso si attende il medico legale per accertare le cause della morte. Tra l’ipotesi che l’anziano sia caduto nel vallone e sia deceduto.

La morte del giovane disperso a Terrasini

A Terrasini era stato trovato il corpo di Antonino D’Amico, il giovane di 22 anni di Partinico disperso in mare a Terrasini. Lo hanno recuperato i sub dei vigili del fuoco e il corpo è stato adagiato su una motovedette della Capitaneria di Porto.