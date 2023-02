l'appello dei sindaci: "evitare spostamenti"

Il maltempo non sta concedendo tregua nemmeno nel Ragusano e ci sono diverse criticità: tra le più importanti l’esondazione del torrente Modica Scicli.

Operai soccorsi

Nel corso della nottata di ieri una squadra è rimasta bloccata e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le vittime.

La situazione a Comiso

A Comiso la situazione è molto complicata per via degli allagamenti. Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha reso note le strade che al momento non sono percorribili: via Sciascia che porta a Chiaramonte Gulfi; via Berlinguer, via Pertini che consente di legare Comiso a Pedalino, via Bufalino, la strada del mercato ortofrutticolo e via Maione. “Evitate ogni spostamento” ha detto il sindaco.

Le strade provinciali allagate

Allagamenti sulle strade provinciali che stanno rendendo la viabilità molto pericolosa: difficoltà sulla Santa Croce-Punta Secca, sulla Sp 60 Santa Croce – Malavita – Ragusa, sulla Sp 20 Croce – Comiso, e sulla Sp 40 tra Scicli e Sampieri.

Scuole chiuse

Scuole chiuse anche nel Ragusano dove i sindaci di 12 comuni hanno esteso le chiusure anche agli impianti sportivi pubblici alle ville comunali e ai cimiteri invitando la cittadinanza ad evitare spostamenti. Dal primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì, l’invito ad abbandonare le abitazioni, se precarie, e se a ridosso di fiumi o torrenti oppure in prossimità “di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”

Chiuso Castello di Donnafugata

“Le avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge abbondantissime e venti di burrasca, hanno impedito l’apertura al pubblico in sicurezza del Castello di

Donnafugata, pertanto, nella giornata odierna sono sospese tutte le attività di visita” spiega il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Difficoltà a Catania

A Catania, a seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile Regionale, con previsione della persistenza di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e forti venti di burrasca, il commissario straordinario del comune di Catania, Piero Mattei, ha disposto anche per l’intera giornata di oggi la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali.