L’ANCI Sicilia aderisce

L’ANCI Sicilia aderisce alla Marcia per la Pace che si svolgerà a Comiso il prossimo 4 aprile. Ad annunciarlo il presidente dell’Associazione, Leoluca Orlando, che spiega: “Nel 40° anniversario della storica marcia alla quale partecipò anche Pio La Torre, ucciso dalla mafia 26 giorni dopo anche per le sue battaglie pacifiste, si torna a Comiso per ribadire la solidarietà al popolo ucraino e per chiedere con forza la cessazione immediata della guerra”.

Condanna all’aggressione militare di Putin

“L’ANCI Sicilia – dice Orlando – si unisce al moto di indignazione e condanna l’aggressione militare di Putin nei confronti di uno Stato che vuole e deve vivere secondo le regole democratiche. Scendere in piazza è un modo per sottolineare che la pace è il diritto dei diritti, per questo motivo invito tutti i sindaci dell’Isola a partecipare. Durante la pandemia abbiamo capito l’importanza del diritto alla salute e adesso, in questo tempo di guerra che ci colpisce da vicino, capiamo il fondamentale valore del diritto alla pace”.

Conferenza Aeroporti regionali europei a Palermo

“Attrattività, bellezza, ma soprattutto un forte messaggio di pace. Palermo è al centro di un grande evento internazionale che riunisce 200 delegati di 70 aeroporti a conferma dell’attrattività e della bellezza della città. Il turismo è uno dei settori strategici per l’Amministrazione comunale e tornare a parlarne dopo due anni di pandemia in una grande iniziativa dal vivo è il segno di una città che guarda al futuro con speranza e fiducia e che è punto di riferimento a livello internazionale per le grandi compagnie aeree”.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, all’inizio dei lavori in corso a Palermo della 13^ edizione della Conferenza degli aeroporti regionali europei, organizzata da Aci Europe a Palermo, la federazione mondiale degli aeroporti che riunisce 500 scali aeroportuali di 48 paesi. “Per questo – ha aggiunto Orlando – esprimo il mio ringraziamento alla federazione Aci Europe per aver scelto Palermo da dove grazie alla presenza di Vyacheslav Cheglatonyev, direttore commerciale dell’aeroporto di Odessa, è stata ribadita l’importanza del diritto alla pace e la vicinanza al popolo ucraino“.

Domenica 3 aprile torna Vivicittà, la corsa per la pace

Vivicittà, 37^ edizione, la Corsa per la pace organizzata dall’Uisp si terrà domenica 3 aprile in 30 diverse città italiane, alcune in Europa e a Suceava (Romania) città di 100.000 abitanti, al confine con l’Ucraina, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra.

Si parte tutti insieme – spiegano i promotori – alle 9.30 di domenica, i percorsi sono tutti di 10 km, il via viene dato in diretta da Radio 1 Rai e alla fine ci sarà una classifica unica compensata. In molte città sono previste corse non competitive e camminate aperte a tutti.

“L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica – sottolineano gli organizzatori – ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se guardate bene, c’è un altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare”.