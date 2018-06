l'iniziativa dell'assessorato allo sport

Per il secondo anno consecutivo coltivare la passione per il tennis non costerà un euro ai modicani e ai turisti in vacanza a Marina di Modica. L’assessorato allo Sport del neo assessore Maria Monisteri ha riconfermato il progetto del “tennis gratis per tutti” che già la scorsa estate aveva riscosso un grande successo.

Chiamando il numero 3313041744 sarà possibile prenotare il campetto situato all’ingresso della frazione marinara senza nessun costo. La struttura è stata restaurata interamente lo scorso anno. Lo stesso campetto ospiterà di mattina i Centri di Avviamento allo Sport, corsi gratuiti di avviamento al tennis per bambini tenuti da istruttori federali qualificati.

“Visto che il progetto ha avuto ampi riscontri positivi – commenta l’Assessore Monisteri – abbiamo deciso di replicarlo anche per l’estate 2018. L’obiettivo è quello di mettere lo sport sempre più alla portata di tutti, in particolare dei più piccoli. Per tale motivo stiamo organizzando un progetto ad ampio raggio che prevede l’ingresso delle varie discipline sportive nel mondo scolastico. Nelle prossime settimane, una volta messo a punto, comunicheremo tutti i dettagli alla cittadinanza Per il momento ci tengo a ringraziare l’ufficio dello sport del Comune per aver curato nei minimi particolari questo progetto”.