è accaduto a comiso, nel ragusano

I carabinieri di Comiso hanno arrestato un 53enne che dopo aver molestato i clienti di un ristorante ha picchiato i militari intervenuti per placarlo. L’uomo, accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

La denuncia del ristoratore

Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione di un ristoratore infastidito della presenza di quell’uomo che stava creando problemi nel suo locale. I carabinieri, arrivati in una manciata di minuti, si sono accorti che il 53enne fosse in uno stato di alterazione, forse per via dell’alcool, fatto sta che non appena ha visto arrivare dalla sua parte i militari si sarebbe indispettito.

Le minacce e le violenze ai carabinieri

Li avrebbe minacciati ad alta voce, nonché con un gesto repentino avrebbe fatto cadere a terra un coltello a serramanico in suo possesso, convinto di non essere visto dagli investigatori che, invece, avevano visto tutto. A quel punto, il 53enne, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe spinto e strattonato i militari e ad uno di loro ha inflitto uno schiaffo.

Immobilizzato ed arrestato

L’uomo è stato poi immobilizzato e convinto a fermarsi: i carabinieri si sono recati al Pronto soccorso per le lesioni subite mentre per il 53enne non si è reso necessario il ricorso alle cure. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e nelle prossime ore si presenterà dal giudice per le indagini preliminari in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. In quell’occasione, potrà difendersi dalle accuse mosse dai militari del comando provinciale di Ragusa. I militari, nelle fasi successive all’arresto, hanno sentito la ricostruzione del titolare del ristorante e delle altre persone che erano nel locale.

“Prosegue l’attività del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa nel contrasto ai reati contro la persona per garantire maggiore sicurezza ai cittadini” fanno sapere dal comando provinciale di Ragusa.