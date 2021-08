il controllo ad ispica

Festa con 350 persone in un locale di Ispica

La polizia ha disposto al chiusura dell’attività per 5 giorni

Controlli nei locali anche a Vittoria

Denunciate 3 persone per possesso di armi

Gli agenti del commissariato di polizia di Modica hanno disposto la chiusura, per un periodo di 5 giorni, di un locale, ad Ispica, nel Ragusano, per “mancata osservanza del divieto di assembramento”.

Festa con 350 persone ad Ispica

In sostanza, dal controllo compiuto dalle forze dell’ordine, è emerso che, nei giorni scorsi, era stata organizzata una serata danzante con 350 persone e con la presenza di un Dj. Erano tutti “senza mascherina di protezione” affermano dalla Questura di Ragusa che aggiunge un altro particolare, cioè che nello stesso locale, in un’altra ala, c’erano “numerose persone intente a consumare sedute ai tavoli all’aperto”.

Controlli nei locali di Vittoria

Nel corso di un controllo in un bar di Vittoria, gli agenti di polizia hanno notato una lite animata tra due uomini, ma uno dei due, quando ha visto le forze dell’ordine, ha infilato in tasca un oggetto. Al termine della perquisizione, la polizia ha rinvenuto un coltello a serramanico con lama lunga 10 centimetri, che è stato sequestrato. L’uomo, un trentenne vittoriese incensurato, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, la polizia ha denunciato all’autorità giudiziaria altre due persone per lo stesso reato. “In particolare, in occasione di due distinti controlli, uno dei due, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un mattarello in legno senza sapere fornire adeguata giustificazione; l’altro, incensurato, veniva trovato in possesso di un tirapugni che custodiva all’interno del borsello che portava con sé” spiegano dalla Questura di Ragusa.