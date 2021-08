avviate le indagini per risalire alle cause

Non si conoscono ancora le cause ma l’incendio scoppiato in via Garibaldi, a Vittoria, un po’ di apprensione l’ha data ai residenti delle palazzine vicine. Il rogo ha distrutto una macchina ma l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ancora.

Sono stati i proprietari di alcune abitazioni a chiedere aiuto, nel volgere di pochi minuti sono arrivate diverse chiamate al centralino dei soccorritori, tutte convergenti in via Garibaldi. I pompieri hanno impiegato parecchi minuti prima di dichiarare chiusa l’emergenza ma adesso spetterà alle forze dell’ordine verificare se si è trattato di un’azione dolosa o di un corto circuito.

VIDEO FORNITO DA FRANCO ASSENZA