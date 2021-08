intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile

Un incendio è scoppiato nel centro urbano di Siracusa

Le fiamme hanno interessato un quartiere residenziale

Intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in via Paolo Rio, alla Pizzuta, uno dei quartiere residenziali di Siracusa, ed il timore per gli abitanti delle palazzine che il rogo potesse marciare verso gli edifici è stato piuttosto concreto.

Il soccorso dei vigili del fuoco

Del resto, le alte temperature, che hanno sfondato il tetto dei 40 gradi, e le folate di vento caldo hanno complicato il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. I soccorritori sono stati impegnati a contenere il muro di fiamme, evitando che potesse prendere diverse direzioni: compito non semplice, ma, per fortuna, si è riusciti a stoppare il rogo.

Le indagini sul rogo

Non sono chiare, al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio, in questi casi non si esclude nulla, tra cui l’azione di un attentatore ma va considerato che pure un mozzicone di sigaretta, gettato incautamente tra le sterpaglie è capace di provocare degli incendi, soprattutto in condizioni climatiche proibitive come quelle di questi giorni.

La situazione in Sicilia

Un incendio, la scorsa notte, alle Isole Eolie nella frazione Quattropani di Lipari ha mandato in fumo 30 ettari di macchia mediterranea.

Intanto, inizia la conta dei danni a Ganci, nel Messinese e nei comuni vicini. Le fiamme, partite dalla zona di contrada Prato hanno raggiunto ieri pomeriggio la chiesa di San Biagio, per poi risalire velocemente – a causa del vento di scirocco che sta imperversando da giorni sulla Sicilia – il versante nord-est di monte Marone.

Decine i roghi nel Palermitano

Sono decine i fronti di fuoco ancora attivi in provincia di Palermo. Mezzi aerei sono impegnati nel bosco di Monte Palmeto, tra i comuni di Giardinello e Carini. In fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea. Diverse le squadre del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco che stanno lavorando nella zona. Resta sempre molto calda la zona da Scillato, a San Mauro Castelverde, Geraci Siculo e Gangi. Da quasi 24 ore le fiamme continuano a divorare ettari di terreno. I roghi non sono ancora spenti.

Emergenza incendi

L’emergenza incendi che sta riguardando sostanzialmente un po’ tutti i territori siciliani spinge anche gli amministratori a chiedere un aiuto a Regione e Stato. I danni ambientali, ma anche materiali legati ai danneggiamenti di case, aziende agricole, allevamenti e strutture ricettive, ha spinto il Cars, il comitato amministratori della Regione Siciliana, a prendere carta e penna per chiede che venga riconosciuto lo stato di calamità nei territori più colpiti e un potenziamento di controlli e attività di prevenzione.