Un sub amatoriale di 61 anni, originario di Ragusa, ha perso la vita ieri mattina nelle acque di Donnalucata, a causa di un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata nei pressi della spiaggia del Palo Rosso, sul litorale di levante della borgata marinara.

Immersione fatale vicino alla diga foranea

L’uomo, grande appassionato di pesca subacquea ed esperto nuotatore, si era immerso in un punto non particolarmente profondo, vicino ad una delle dighe foranee che costeggiano il litorale donnalucatese. L’immersione, apparentemente senza particolari difficoltà, si è trasformata in tragedia.

Scoperto dai bagnanti aggrappato alla boa

I bagnanti presenti sulla spiaggia hanno notato l’uomo aggrappato alla sua boa, che gli ha fatto da salvagente. Purtroppo, quando è stato recuperato, le sue condizioni apparivano già critiche. I presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, praticando le manovre di rianimazione.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei volontari presenti sulla spiaggia e del personale del 118 prontamente intervenuto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso, dovuto ad arresto cardiaco, è stato constatato sul posto.

Il mare, una passione fatale

La vittima, che frequentava il mare di Donnalucata fin da ragazzo, era un assiduo frequentatore della spiaggia del Palo Rosso, dove trascorreva le vacanze con la famiglia. Una passione, quella per il mare, che purtroppo gli è stata fatale.

Indagini e riconsegna della salma

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata, che hanno effettuato i rilievi del caso e constatato il decesso per cause naturali. La salma è stata successivamente riconsegnata ai familiari.

