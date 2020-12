L'iniziativa di Promotergroup

Mascherine chirurgiche e cena solidale, sono queste le iniziative solidali, per offrire un sostegno concreto a famiglie in difficoltà, promosse da Promotergroup Spa. che come società benefit, si pone finalità di beneficio comune, che nel caso del Natale Solidale è quella di aiutare in questo periodo di crisi, dovuto soprattutto alla pandemia, le fasce più deboli della popolazione e gli anziani.

Le Società Benefit sono aziende a duplice finalità che perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. L’iniziativa “Natale Solidale” nasce da un evento vissuto da Gianni Polizzi, presidente della Promotergroup, a Palermo che ha innescato una riflessione che tutti dovremmo condividere. “C’è bisogno di un cambiamento radicale nella nostra società – dice -, di altruismo e solidarietà, di umanità e disponibilità per i poveri e i più deboli”.

Da qui l’idea di rendere speciale questo Natale investendo il budget annuale previsto per i gadget e i regali di Natale, in iniziative di solidarietà sul territorio di Vittoria (RG), che puntano sull’importanza della condivisione e del vivere il vero spirito del natale, compiendo un piccolo gesto per gli altri. La prima iniziativa del Natale Solidale E sul territorio di Vittoria (RG) ha previsto la distribuzione di 27.500 mascherine chirurgiche monouso, tramite l’aiuto di alcune parrocchie della Diocesi di Vittoria, alle famiglie che più hanno bisogno di un aiuto in questo momento.

Altra iniziativa riguarda la Vigilia di Natale e il desiderio di aiutare alcune famiglie a trascorrere le festività con gioia coinvolgendo attivamente i distretti produttivi del Sud Est siciliano. L’iniziativa prevede infatti la donazione di 300 pasti completi per la cena della Vigilia di Natale, grazie all’aiuto e alla bontà di Aziende appartenenti al Distretto del Cibo del Sud Est-Siciliano e del Distretto Orticolo del Sud Est Sicilia e altre aziende della provincia Iblea e non solo che hanno fornito le materie prime; allo Chef Marco Failla che si è reso disponibile per la preparazione dei pasti; alla Caritas e alla Protezione Civile per la distribuzione porta a porta dei pasti caldi la sera della Vigilia di Natale.

“Chi può nel proprio piccolo o grande faccia qualcosa per aiutare le fasce più deboli e gli anziani soprattutto in questo tempo covid”, il direttore del Doses Gianni Polizzi, ha dichiarato.