prima consegna ai bambini di una scuola

Oggi e domani, a bordo di un trenino, saranno portati i doni di Natale ai bambini di Priolo fino al decimo anno di età. Una iniziativa del Comune di Priolo ma a bordo ci saranno anche una piccola banda musicale per consegnare a domicilio i regali, divisi in base all’età, ed una letterina di auguri. Sarà donata anche una penna personalizzata con il logo del Comune di Priolo, con serbatoio ricaricabile spray, contenente igienizzante per le mani.

I primi pacchi sono stati distribuiti questa mattina ai bambini di una scuola dell’infanzia ed erano presenti il sindaco, Pippo Gianni e l’assessore alla Solidarietà sociale e Politiche giovanili, Diego Giarratana, accompagnati da Babbo Natale, elfi, zampognari, che hanno intrattenuto i bimbi con giochi e spettacoli, ma alla festa c’erano anche i volontari della Protezione civile e della Misericordia.

“Abbiamo pensato di regalare ai bimbi anche un dispositivo di protezione individuale – ha sottolineato il sindaco Gianni – per sensibilizzarli fin da piccoli ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire i contagi. Porteremo loro anche un bel regalo; sarà un momento allegro e spensierato, che li distrarrà da un periodo buio come quello che stiamo vivendo. Vogliamo vedere nei loro volti il sorriso di sempre”.

“Consegneremo i doni – ha rimarcato l’assessore Giarratana – nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio. In queste festività, dove purtroppo non si respira aria natalizia, abbiamo voluto rendere il Natale meno triste, portando gioia ai bambini. Ringrazio l’Ufficio per aver messo a punto in modo egregio l’iniziativa “Natale Solidale”.

Il trenino porta-doni partirà nel pomeriggio di oggi da San Focà e attraverserà mano mano tutte le vie cittadine.