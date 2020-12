solidarietà

I carabinieri si sono presentati alla comunità alloggio “La casa dei bambini” di Priolo, nel Siracusano, per donare i regali ai piccoli ospiti, tra i 4 ed i 14 anni. Un pensiero in occasione della festa del Natale, non il primo da parte dei militari in favore dei minori di questa struttura. I bambini, nelle settimane scorse, hanno scritto le lettere a Babbo Natale, esprimendo i loro desideri che si sono materializzati nelle scorse ore.

Si tratta di piccoli oggetti: dei guanti, una bambola, un orologio, delle cuffie, una palla. “Piccoli giocattoli che però permettono ogni anno ai bambini della comunità di avere un pacchettino da scartare il giorno di Natale e di poter provare la gioia di vedere dei doni sotto l’albero del salone. Piccoli gesti di solidarietà che ci fanno ricordare il vero senso del Natale e che ci rammentano di come non ci sia cosa più bella del sorriso di un bambino” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.