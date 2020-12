eseguiti i tamponi

Non si arresta la curva del contagio negli uffici pubblici di Siracusa. Dopo i positivi all’ufficio Tributi, in via De Caprio, nel rione di Grottasanta, il Covid19 ha fatto la sua apparizione all’ufficio Anagrafe del Comune ed ancora nei locali del Libero Consorzio di Siracusa.

Per quanto concerne il primo, un dipendente è risultato positivo al tampone ma i controlli dovranno accertare se altri suoi colleghi sono stati contagiati così come le altre persone entrate in contatto con lui, tra cui parenti ed amici. Un caso ci sarebbe, stando alle prime informazioni, all’ex Provincia e pure in questo caso, avviati gli accertamenti da parte dell’autorità sanitaria.

C’è anche il caso dell’istituto comprensivo Lombardo Radice. “Sono in quarantena e la mia compagna è positiva ma ci sono almeno 20 contagiati tra docenti e alunni“. E’ quanto denuncia a BlogSicilia un professionista che svela la situazione in questa scuola, il cui plesso in via Archia, a Siracusa, nei giorni scorsi, è stato chiuso per gli interventi di sanificazione dei locali, a causa dei contagi. A testimonianza di una condizione sanitaria per nulla semplice, la dirigente scolastica, nella giornata del 19 dicembre, ha comunicato la sospensione delle lezioni il 21 ed il 22 dicembre, di fatto anticipando le vacanze di Natale.

Indice puntato sui ritardi nell’esecuzione dei tamponi, che avrebbero accelerato il contagio. “Sappiamo che – spiega il professionista a BlogSicilia – ci sono state persone che, riscontrando dei sintomi riconducibili al Covid19 hanno avvertito i medici di base, i quali, a loro volta, hanno avvertito l’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) per fare i tamponi ma non ci sono stati riscontri”.

Cresce la paura per la variante inglese ma sono risultati tutti negativi al test rapido effettuato nell’aeroporto Falcone Borsellino i 134 passeggeri e i sei uomini d’equipaggio giunti ieri sera a Palermo con un volo della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted. Adesso bisognerà attendere l’esito del tampone molecolare effettuato sempre ieri sera nell’area Covid dello scalo da parte dei medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf; i passeggeri dovranno comunque osservare 14 giorni di isolamento fiduciario.