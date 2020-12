il plesso di via archia

La comunicazione alle famiglie degli alunni dell’istituto comprensivo Lombardo Radice di Siracusa relativa alla chiusura del plesso centrale di via Archia è arrivata dalla dirigente scolastica. Un contagio al Covid19 ha convinto l’azienda sanitaria a disporre nella giornata di oggi la sospensione delle lezioni in questo edificio per gli interventi di sanificazione. Contestualmente, si sta provando, come accade in questi casi, a verificare l’ampiezza della diffusione del virus ma questo lo si saprà non appena saranno conclusi i test sulle persone entrate in contatto con la persona risultata positiva al Covid19.

Nella giornata di ieri, ad Augusta, si è scoperto l’esistenza di un focolaio in una casa di riposo dove sono 25 le persone contagiate ma il rischio che il numero possa crescere nelle prossime ore è alto. A Siracusa, invece, sono fino ad ora 4 gli impiegati dell’Ufficio tributi positivi al Covid19.

Frattanto, ai inizia, a organizzare il piano dei vaccini anche in Sicilia. Da ieri alle 18 operativa sul sito siciliacoronavirus.it una sezione dedicata al personale sanitario perché si preregistri esprimendo la volontà di vaccinarsi. Sono 282 mila le dosi di vaccino che serviranno a immunizzare 141mila operatori della sanità siciliana. Il primo piano dei vaccini riguarderà sia il eprsonale sanitario che tutto il ondo che circuita intorno dagli autisti agli operai, e il personale delle Rsa e così via. Il primo obiettivo è avere un sistema sanitario covid free.

“Il mio auspicio – ha detto ieri Razza – è che il numero più alto possibile voglia farlo – ha aggiunto -. Da parte del Governo centrale c’è una pressante richiesta per capire quale sarà il grado di adesione alla vaccinazione”, ha spiegato Razza.

“Spero che il personale sanitario comprenda che quanto più sarà alta l’adesione tanto più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini siciliani – ha dichiarato Razza -, con una bassa adesione quello che emergerebbe sarebbe una preoccupazione anche da parte della comunità cittadina”.