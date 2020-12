l'annuncio del sindaco

“Sono 25 i positivi in una casa di riposo”. Lo afferma il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che, comunque, ritiene sotto controllo la situazione, a quanto pare il contagio sarebbe stato arginato, di certo la preoccupazione dei familiari degli anziani e degli operatori è alta.

“Agli ospiti della struttura, al personale ed alla proprietà – dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – va il mio abbraccio. L’appello per tutti è di prestare molta attenzione, dunque indossate la mascherina e mantenete le distanze. Sono certo della nostra responsabilità e dobbiamo dimostrarlo in occasione della feste di Natale”.

Sono 1065 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.974 tamponi eseguiti. I decessi sono 29, che portano il totale a 2.059.

Con i nuovi casi sono a 35.176 gli attuali positivi, con una diminuzione di 793 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1371 siciliani, 39 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1188 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 183 in terapia intensiva ovvero 2 in meno nonostante i 18 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 20 dimissioni. I guariti sono 1829

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 297 seguita da Palermo con 285 e da Messina con 253, poi Siracusa 69, Trapani con 52, Agrigento 36, Ragusa 32, Caltanissetta 30, Enna 11 .

Intanto si lavora per un sostegno concreto per aiutare e favorire la vaccinazione da Covid-19 in Sicilia, affinché si svolga nella maniera più rapida e sicura possibile.

Gli amministratori locali del Cars (Comitato Amministratori Regione Sicilia) hanno inviato una nota a Ruggero Razza, assessore salute Regione Sicilia ed all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente Commissione Salute in Ars.

La missiva, sottoscritta da 160 sindaci, assessori e consiglieri comunali, sottolinea l’assoluta disponibilità da parte degli amministratori a collaborare nella delicata fase della campagna vaccinale anti Covid, vero punto di svolta contro la pandemia.