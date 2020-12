a canicattini bagni, nel siracusano

Il sindaco di Canicattini Bagni, nel Siracusano, Marilena Miceli, ha emesso nel pomeriggio di oggi un’ordinanza di chiusura per domani dei plessi scolastici “Garibaldi” e “Mazzini” del 1° Istituto Comprensivo “Verga” della città, per gli interventi di sanificazione di tutti i locali.

Il provvedimento, concordato con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp e con la dirigente scolastica, Stefania Bellofiore, si è reso necessario dopo l’accertamento di positività al Covid-19 di una famiglia, i cui due figlioletti frequentano, rispettivamente, una classe delle Elementari al “Garibaldi” e della Media al “Mazzini”. Le due classi interessate, pertanto, come previsto dalle misure di prevenzione, saranno poste in quarantena.

“Le lezioni nel resto delle classi riprenderanno giovedì 17 dicembre 2020. Si raccomanda sempre a tutti i cittadini di rispettare le norme di sicurezza e prevenzione: uso della mascherina; igienizzazione delle mani; mantenimento della distanza interpersonale e divieto di assembramento” spiega il sindaco di Canicattini Bagni.

Sono 1087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.086 tamponi eseguiti. I decessi sono 31, che portano il totale a 2.030.

Con i nuovi casi sono a 35.969 gli attuali positivi, con un incremento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordinario 12 in meno rispetto a ieri; 185 in terapia intensiva ovvero 4 in meno nonostante i 14 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 18 dimissioni, 4 delle quali sono trasfeimenti in regime ordinario. I guariti sono 928.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 403 seguita da Palermo con 222 e da Trapani con 125, Messina 110, Agrigento 82,Ragusa 55, Enna 40, Siracusa 29, Caltanissetta 21.

Intanto oggi ha destato emozione una vicenda avveniuta fra Palermo e Catania che coinvolge infanti e covid19. Una mamma ha abbandonato la figlia di pochi all’ospedale dei Bambini di Palermo. La donna è stata rintracciata e fermata a Catania. La piccola era poi risultata positiva al Covid. Ora sta bene.