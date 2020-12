iniziativa del comune

Il Comune di Priolo ha annunciato che tra sabato 19 e domenica 20 dicembre i volontari della Protezione Civile e Misericordia distribuiranno a domicilio mascherine gratuite a tutti i residenti del centro industriale del Siracusano. Saranno consegnate due mascherine per ogni componente del nucleo familiare, bambini compresi.

“Una ulteriore azione di prevenzione – ha commentato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – attuata a tutela della salute della popolazione. Le mascherine saranno distribuite prima di Natale; colgo dunque l’occasione per ricordare a tutti i cittadini di indossarle sempre, anche tra le mura domestiche durante le visite a parenti, ancor più se anziani. Ringrazio – ha concluso il sindaco Gianni – la Protezione Civile guidata da Gianni Attard e la Misericordia per questo ulteriore grande sforzo”.

“Una azione – ha rimarcato l’assessore alla Protezione Civile Santo Gozzo – decisa nell’ottica della salvaguardia della salute dei cittadini. Per evitare code e assembramenti, le mascherine saranno distribuite anche questa volta presso le abitazioni dei residenti a Priolo Gargallo”.

Nella vicina Sortino, invece, il sindaco ha comunicato che il Comune è covid free. L’Asp ha comunicato l’esito del tampone effettuato sul cittadino di Sortino che era risultato positivo al Covid19. Il test ha dato esito negativo, stesso risultato per i 295 tamponi rapidi con il metodo drive in effettuati mercoledì 9 dicembre all’istituto “Columba”.

Ai controlli hanno aderito studenti, familiari e personale docente e amministrativo della scuola, organizzati dall’Asp 8 in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione voluta dall’assessorato regionale alla Salute, per il contenimento del contagio. Su 295 test, un giovane era risultato lievemente positivo e per questo si è sottoposto al tampone molecolare che ieri ha dato esito negativo.

Niente lezioni oggi e domani all’istituto comprensivo Giaracà, a Siracusa, dopo la decisione di eseguire la sanificazione dei locali, situati in via Asbesta, nel rione della Pizzuta, a seguito della scoperta della positività di uno studente. Come annunciato dalla dirigenza scolastica, l’Asp ha disposto gli interventi per mettere in sicurezza l’edificio, sotto l’aspetto sanitario, mentre la campanella suonerà regolarmente il 14 dicembre. Frattanto, l’autorità sanitaria è al lavoro per risalire all’origine del contagio dell’alunno, infatti sotto osservazione ci sono i familiari ma servirà ricostruire tutta la rete di contatto con l’obiettivo di circoscrivere il contagio.