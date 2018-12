All'ospedale di Vittoria

Una bambina di tre mesi, figlia di una coppia romena, residenti ad Acate (Rg), è morta sabato sera nell’ospedale di Vittoria per complicanze successive a un intervento al cuore; la neonata avrebbe avuto problemi cardiaci subito dopo il parto.

I genitori, seppure consapevoli dei problemi, hanno presentato un esposto alla Procura perché ritengono che la bambina non sia stata prontamente trasferita in una divisione pediatrica cardiologica.

I medici dell’ospedale di Vittoria avevano già attivato il servizio di elisoccorso ma la bambina è morta poco prima il trasporto in elicottero.