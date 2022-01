Ha accoltellato un conoscente lo scorso 21 dicembre

Arrestato un uomo di 39 anni a Niscemi per tentato omicidio. Ha accoltellato un conoscente per motivi che non sono stati chiariti dalla polizia, che sta indagando sul caso. Per l’uomo è arrivata un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla sezione del gip del tribunale di Gela. L’uomo è anche indagato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate. L’episodio di sangue è avvenuto nella serata del 21 dicembre scorso a Niscemi.

Le indagini

Le serrate indagini avviate immediatamente dagli agenti del commissariato cittadino, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, hanno consentito di individuare il presunto autore e di rinvenire, nei luoghi teatro dell’aggressione, l’arma del delitto, un coltello lungo ben 16 centimetri, di cui l’autore si era disfatto.

Il quadro indiziario

Il quadro indiziario emerso dalla ricostruzione delle varie fasi dell’accaduto ha determinato la Procura della Repubblica di Gela a richiedere al gip la misura cautelare. A sua volta il giudice per le indagini preliminari, valutata la richiesta e ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, nonché il grave e concreto pericolo di reiterazione del reato, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti della polizia di Stato hanno trasferito il 39enne nel vicino carcere di Gela, a disposizione dell’autorità giudiziaria.