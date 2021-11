È successo in provincia di Viterbo

Dramma a Vetralla, in provincia di Viterbo.

Un bambino di 10 anni è stato colpito al collo con un coltello da cucina nella sua abitazione. Inutili i soccorsi per il piccolo, morto poco dopo.

I fatti sono avvenunti oggi pomeriggio, martedì 16 novembre. Stando auna prima ricostruzione effettuata dai carabinieri impegnati nelle indagini, il piccolo sarebbe stato ferito per errore dall’ex compagno della madre, un 44enne polacco, durante una violenta lite con la donna.

La madre è stata ferita con un’arma da taglio. Come si è appreso, a scoprire quanto successo i vigili del fuoco, arrivati sul posto per una presunta fuga di gas. Il padre del bambino (che aveva il divieto di avvicinamento alla famiglia) è stato trattenuto dei carabinieri ed è sotto interrogatorio. Pare che il 44enne, al culmine della lite, abbia anche minacciato di fare saltare in aria l’abitazione.

Sul posto, oltre ai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale, è intervenuto anche il pm Stefano D’Arma.